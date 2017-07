Młodzi posłowie PiS bronią reformy sądownictwa. Jest apel do prezydenta

Wśród posłów, którzy pojawili się przy stolikach dziennikarskich w Sejmie, byli m.in. minister w KPRM Paweł Szefernaker, Anna Krupka czy Marcin Horała. Na samym początku Szefernaker podziękował tym, którzy w ostatnich dniach wspierali Prawo i Sprawiedliwość w realizacji reformy wymiaru sprawiedliwości.

– Chcemy żyć w państwie sprawiedliwym, nowoczesnym, w którym każdy będzie miał równy start. Dlatego głosowaliśmy za tymi reformami, wymiar sprawiedliwości potrzebuje tych reform – mówił Szefernaker. Poseł zaapelował też do młodych ludzi, by nie dali się zwieść „tym, którzy wyprowadzają ich na ulice”.

Poseł PiS zaapelował także do prezydenta Andrzeja Dudy, by przyjął uchwaloną przez Sejm ustawę o Sądzie Najwyższym. Szefernaker wspomniał, że prezydent miał wsparcie młodych ludzi podczas kampanii wyborczej, także jego, dlatego też zwrócił się do Andrzeja Dudy, aby ten nie zawetował – jak domaga się tego opozycja – ustawy wchodzącej w skład reformy sądownictwa.

Z kolei poseł Marcin Horała, partyjny kolega Szefernakera, podkreślał, że proponowane przez PiS zmiany są powszechne w wielu krajach i nie jest to nic nowego. – Chcemy wprowadzić w Polsce nowoczesny system wymiaru sprawiedliwości. Młodzi, uczciwi sędziowie są dzisiaj blokowani przez stary układ w sądach. Należy to zmienić – mówił Horała. Natomiast Anna Krupka powiedziała, że posłowie nie dadzą zastraszyć się tym, którzy „chcą zatrzymać wprowadzane przez PiS zmiany w wymiarze sprawiedliwości”.