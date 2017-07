Nowoczesna wysłała maile „w obronie demokracji”. Prosi w nich o wsparcie finansowe

Z kont Nowoczesnej wysłano w piątek e-maile zatytułowane „w obronie demokracji”. Treść tej wiadomości udostępnił m.in. dziennikarz Jacek Gądek z Gazeta.pl, która z obroną demokracji nie ma za wiele wspólnego. W odezwie do sympatyków Ryszard Petru, lider formacji, prosi Polaków o wsparcie finansowe.

„Doszliśmy do momentu, w którym władza dokonuje zamachu na niezawisłość polskich sądów, uderzając tym samym w podstawowe prawa każdego z nas. Uderza to również w demokratyczne zasady i wartości, o które przez dekady walczyli polscy opozycjoniści, wspierani przez miliony Polaków. Wśród nich być może jesteście Wy lub Wasi bliscy” – czytamy.

„Dzisiaj na nas, posłach Nowoczesnej i wszystkich obywatelach wierzących w wolność i szacunek dla prawa, spoczywa obowiązek walki o polską demokrację i bezpieczeństwo prawne obywateli. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe naszych działań” – czytamy w komunikacie. Wsparcie, o które prosi Nowoczesna ma być przeznaczone na dwa cele: pomoc Nowoczesnej w skutecznym docieraniu do coraz większej liczby Polaków i wzmacnianie struktur partii do wyborów samorządowych.