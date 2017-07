„Kurski Boys” zawieszeni. Reporterów TVP pogrążyły nagrania sprzed Sejmu

Kądziela udostępnił na Twitterze dwa nagrania, przedstawiające reporterów TVP Info Filipa Styczyńskiego i Lucjana Ołtarzewskiego, znanych z przygotowywania krótkich materiałów z Sejmu dla programu „Minęła 20”, podczas demonstracji przed Sejmem 20 lipca. W sieci o tej dwójce mówi się „Kurski Boys”, czyli „chłopcy Kurskiego”, co jest być nawiązaniem do młodego wieku reporterów i osoby prezesa TVP Jacka Kurskiego. Na pierwszym filmiku widać, jak obydwaj pozują z wyciągniętymi środkowymi palcami, czyli z „fuckami”.

W rozmowie z Wprost.pl Kądziela opowiada, że Ołtarzewski i Styczyński pojawili się wśród protestujących bez emblematów, mogących wskazywać na to, że są dziennikarzami. – Mogli coś nagrywać, podchodzili do młodych ludzi na demonstracji, wypytując ironicznie: „Zagrożona ta demokracja, co nie?”. Zauważyłem ich, zanim zaczęli rozmawiać z ludźmi – mówi Kądziela. – Na pewno nagrywała ich jakaś dziewczyna, oni robili wtedy film, albo zdjęcie, na pewno nie mieli mikrofonów – dodaje.

Na drugim nagraniu Kądziela wypytuje Styczyńskiego o to, co dopiero zarejestrował telefonem, czyli pokazywanie środkowego palca. – To nie był środkowy palec, to były dwa palce, dla moich znajomych – odpowiada mu reporter TVP. Obydwaj w swojej obronie podkreślali, że pojawili się przed Sejmem prywatnie.

Na krótko po upublicznieniu obydwu nagrań, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI) Klaudiusz Pobudzin poinformował na Twitterze, że zawieszono współpracę z Ołtarzewskim i Styczyńskim.

Natomiast w odpowiedzi na pytania Wirtualnej Polski o całą sytuację, Zespół Rzecznika TVP odpowiedział: „Kierownictwo Telewizyjnej Agencji Informacyjnej podjęło decyzję o natychmiastowym zawieszeniu współpracy z panami Lucjanem Ołtarzewskim i Filipem Styczyńskim. Ich zachowanie uznajemy za nieakceptowalne. Informujemy również, że obydwaj panowie byli wczoraj w miejscu zdarzenia prywatnie, nie miało to związku z ich obowiązkami służbowymi”.