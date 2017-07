Wzrost liczby urodzeń o 14 tys. w I półroczu. „Idziemy na 400 tysięcy urodzeń w tym roku”

„Ze wstępnych danych wynika, że w I półroczu br. zarejestrowano ok. 200 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 14 tys. więcej niż przed rokiem; współczynnik wzrósł o 0,7 pkt do poziomu 10,4 proc.” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej GUS.

W poszczególnych miesiącach I półrocza br. liczba urodzeń żywych kształtowała się następująco:

W I kwartale:

w styczniu 34,2 tys.,



w lutym 31,2 tys.,



w marcu 34,7 tys.,



Ten kwartał jest już zamknięty, czyli dane są danymi ostatecznymi.

Dane za II kwartał są danymi szacowanymi:

kwiecień 30 tys.,



maj 36 tys.,



czerwiec 34 tys.



Pełna informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej ukaże się w Biuletynie Statystycznym nr 6/2017 w dniu 25 lipca br.