Powstał projekt likwidacji PKW? Ostry komentarz rzecznik PiS

W piątek Instytut Spraw Publicznych poinformował, że w powstającym projekcie ustawy nowelizującej Kodeks wyborczy znalazł się zapis o „likwidacji Państwowej Komisji Wyborczej w obecnym kształcie”. „W nowej odsłonie członków PKW mieliby wybierać posłowie, co uczyniłoby organ powołany do organizowania wyborów oraz kontrolowania partii politycznych zależnym od tych samych polityków” – napisał Instytut Spraw Publicznych. Doniesienia ISP zaczęły podawać kolejne media, szybko jednak okazało się, że są one nieprawdziwe. „Bzdura i kolejny fake news” – skomentowała rzecznik PiS Beata Mazurek.

Osobny komunikat wystosowało też Centrum Informacyjne Sejmu. „W odpowiedzi na nieprawdziwe doniesienia medialne Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla, że do Marszałka Sejmu nie wpłynął żaden projekt ws. zmian w Kodeksie Wyborczym, w szczególności dotyczący likwidacji Państwowej Komisji Wyborczej” – czytamy w oświadczeniu.