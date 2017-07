Mocny apel rektorów do Dudy. „Środowisko akademickie z przerażeniem obserwuje narastający konflikt”

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowało list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy. Rektorzy apelują do głowy państwa, by nie podpisywała ustawy o Sądzie Najwyższym, która w czwartek została przyjęta przez Sejm.