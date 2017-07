CBA: Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w sektorze zbrojeniowym

Agenci CBA zatrzymali w Warszawie pracownika spółki zbrojeniowej, a we Wrocławiu, przy współpracy z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, biznesmena działającego w branży elektroniki. Sprawa dotyczy łapówek przy zakupach dla PIT Radwar. Decyzją Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe pracownik PIT-Radwar został tymczasowo aresztowany.

Wobec przedsiębiorcy Prokuratura Regionalna w Gdańsku zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze – kaucję 70 tys. zł, dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Już wcześniej funkcjonariusze z Delegatury CBA w Gdańsku przy współpracy z Żandarmerią Wojskową ustalili, że w jednej ze spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej – PIT RADWAR SA może dochodzić do procederu korupcyjnego. To jedna z większych spółek działających w sektorze przemysłu obronnego m.in. dostawca urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych RP. Konkretne podejrzenia dotyczyły procesu zakupów maszyn, urządzeń i części do nich realizowanych przez zatrudnionych w logistyce PIT-RADWAR SA. CBA rozpoczęło operację specjalną. W jej wyniku agenci CBA zatrzymali w Warszawie dwóch pracowników logistyki spółki zbrojeniowej w chwilę po przyjęciu gotówki stanowiącej nielegalną prowizję za zakupy części. Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku usłyszeli zarzuty korupcji gospodarczej i zostali decyzją sądu tymczasowo aresztowani. Dwa tygodnie później funkcjonariusze CBA zatrzymali przedsiębiorcę, zawyżał wartość towarów dostarczanych do PIT-RADWAR o kilkuprocentową prowizję, którą po wpłacie pieniędzy za faktury przekazywał w ramach korzyści majątkowej pracownikowi spółki.

CBA ustaliło, że takich przypadków mogło być wiele, a proceder mógł trwać od miesięcy. Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje przedsiębiorców, którzy na skutek składanych im propozycji korupcyjnych dali się uwikłać w ten proceder i którzy wręczyli korzyść majątkową – istnieje możliwości skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności wynikająca z art. 296a § 5 kodeksu karnego.