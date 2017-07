Wyciekło nagranie z zamkniętego spotkania z udziałem Beaty Szydło. Padły ostre słowa o UE

"The Independent" podaje, że za sprawą włączonego mikrofonu do dziennikarzy dotarły słowa Netanjahu, które premier wygłaszał za zamkniętymi drzwiami. – Sądzę, że Europa musi się zdecydować, czy chce przetrwać i rozwijać się, czy skurczyć się i zniknąć - mówił premier Izraela do przedstawicieli grupy Wyszehradzkiej. Netanjahu skrytykował też politykę Unii Europejskiej w stosunku do jego kraju i nakłaniał Viktora Orbana, Bohuslava Sobotkę, Roberta Fico i Beatę Szydło, by zachęcali innych europejskich liderów do "zaprzestania atakowania" i "wspierania" Izraela.

– Nie jestem zbyt poprawny politycznie. Wiem, że to szok dla niektórych z was. No dobrze, to był żart. Ale prawdą jest prawdą, chodzi o bezpieczeństwo Europy i jej przyszłość gospodarczą. Oba te tematy wymagają zupełnie innego podejścia do Izraela – zastrzegł premier.

Bezpieczeństwo i rozwój – spotkanie z premierem Izraela

Po spotkaniu V4 Beata Szydło relacjonowała, że rozmowy z Benjaminem Netanjahu zdominowały dwie kwestie: bezpieczeństwo i rozwój. – To jest najważniejsze dla naszych obywateli, dla rozwoju naszego regionu, dla naszych państw. Trudno nie rozmawiać teraz o najpoważniejszym kryzysie czyli kryzysie migracyjnym – oświadczyła premier.

Jak dodała, rozmowy z premierem Izraela dotyczyły także możliwości i podejmowania wspólnych działań w walce z terroryzmem, a także kwestii rozwoju. – Rozmawialiśmy na temat współpracy na bazie wzajemnych doświadczeń, współpracy firm, również wymiany i szkolenia młodzieży jeśli chodzi o nowoczesne technologie, o wsparcie naszych przedsiębiorców, mówiliśmy o możliwościach połączenia gospodarki, nauki – mówiła.

W opinii premier to było bardzo owocne spotkanie i rozmowy. – Chcemy żeby ta współpraca nadal się rozwijała i przystępujemy już teraz do przełożenia na język konkretów tych dzisiejszych ustaleń – zaznaczyła.