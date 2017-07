Minister Błaszczak zapowiada podwyżki dla policjantów. Mówi o 6 miliardach na modernizację

– Dziękuję za Wasz wysiłek i za wartości, które uosabiacie – powiedział szef MSWiA w życzeniach skierowanych do funkcjonariuszek, funkcjonariuszy i pracowników Policji. Minister pogratulował policjantom ich profesjonalizmu i sumienności. Przypomniał im też, że mimo iż większość Polaków ufa Policji, na to zaufanie trzeba pracować każdego dnia. – Musicie spełniać najwyższe standardy. Nie tylko w rozumieniu przepisów, ale też jako przykład dla obywateli – podkreślił minister.

Jak podkreślał, rozwój i unowocześnienie Policji jest jednym z priorytetów MSWiA. W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych otrzyma ona niemal 6 miliardów złotych. Część z tej sumy trafi do jej funkcjonariuszy i pracowników w formie podwyżek. Ich wynagrodzenie wzrosło już o około 250 zł, a do 2019 r. będzie ono wyższe w sumie o ok. 600 zł. Święto Policji jest obchodzone 24 lipca. Z tej okazji w jednostkach w całym kraju odbywają się uroczystości. Jest to też zwyczajowa okazja do wręczenia odznaczeń, np. za długoletnią służbę.

Życzenia z okazji święta policji składał także wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. „Ostatnie wielkie wydarzenia w naszym kraju, również te o wymiarze międzynarodowym, pokazały, że Polska przestała być państwem teoretycznym, a policja funkcjonuje coraz lepiej i potrafi zapewnić bezpieczeństwo ich uczestnikom” – podkreślał w liście do polskiej policji.