Wałęsa na proteście w Gdańsku: Młodzi ludzie, musicie odzyskać trójpodział władzy

Lech Wałęsa przemawiał na placu Solidarności w Gdańsku, gdzie razem ze zgromadzonym tłumem wzywał prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania trzech ustaw zmieniających ustrój polskich sądów. Do tej pory nie pojawiał się na manifestacjach ze względu na problemy zdrowotne. – Naszemu pokoleniu udało się w sytuacji nieprawdopodobnej wyprowadzić Polskę na wolność i osadzić ją na trójpodziale władzy – zaczął. – Ktokolwiek chce zakłócić najważniejsze zwycięstwo, wy - przede wszystkim młodzi - nie możecie mu na to pozwolić – mówił dalej.

– Szanowni młodzi ludzie, musicie odzyskać trójpodział władzy – zaapelował były prezydent i wskazał zgromadzonym dwie drogi do osiągnięcia tego celu. – Jedna - uliczna, czego nie proponuję. Druga - tego typu spotkania, w każdej wiosce, i pokazywanie ludziom, do czego to doprowadza. I każdy z was musi to obronić – powiedział. – Na każdym spotkaniu mówcie, że Lech Wałęsa jest z wami i zawsze was popiera – podkreślał Lech Wałęsa.

Co zakłada ustawa o Sądzie Najwyższym?

Projekt poselski ustawy o Sądzie Najwyższym, zgłoszony przez posłów PiS, przewiduje m.in. reorganizację struktury wewnętrznej SN. Mają powstać 3 izby: Prawa Publicznego, Prawa Prywatnego i Dyscyplinarna (obecnie są to izby: Cywilna, Karna, Wojskowa oraz Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych).

Sędzią SN będzie mógł zostać np. sędzia sądu rejonowego, prokurator rejonowy, radca Prokuratorii Generalnej RP, adwokat, radca prawny i notariusz pod warunkiem 10 lat stażu pracy. Staż nie będzie wymagany np. wobec prokuratora Prokuratury Krajowej czy profesora i dra hab. nauk prawnych. Ustawa obniża granicę wieku do przejścia sędziego SN w stan spoczynku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Organami SN będą: pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego i Kolegium Sądu Najwyższego. Pierwszy prezes SN ma być powoływany przez prezydenta spośród 5 a nie, jak obecnie 2 kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Zgodnie z ustawą, wszyscy obecni sędziowie SN przejdą w stan spoczynku, z wyjątkiem wskazanych przez ministra sprawiedliwości, po zatwierdzeniu przez prezydenta.