Posłanka PiS do Schetyny i Neumanna: Przygotujemy procesy. Będziecie „siedzieć”!

„Panie NEUMANN,SCHETYNA i reszta,w tym lewackie bojówki opozycji, To NIE MY,legalne władze wybrane DEMOKRATYCZNIE do stanowczej realizacji naszego wyborczego programu wskazanego przez Polaków, będziemy «siedzieć»" – zaczęła swój wpis na Facebooku (pisownia oryginalna - red.).

Posłanka w swoich oskarżeniach odniosła się do trwających w Warszawie i wielu miastach Polski protestach przeciwko zmianom w sądownictwie. „Będziecie «siedzieć» za ten terror i nienawiść,które wprowadzacie na polskie ulice i do różnych instytucji,za karalne groźby,naciski i zastraszanie legalnie działających urzędników i funkcjonariuszy,za namawianie,by wymawiali posłuszeństwo swym polskim przełożonym” – pisała.

Przy okazji posłanka nazwała protestujących „antypolskimi bojówkami”. „To NIE MY,Polacy «będziemy siedzieć»,ale to MY POLACY was i wasze zdrady naszego państwa uczciwie osądzimy.Sprawiedliwie. Tak więc panowie Schetyna,Neumann i wasza reszta oraz antypolskie bojówki,na nic się zda,że dziś złodziej krzyczy «łapaj złodzieja»,na nic wasze zastraszanie Polaków i groźby.Przygotujemy procesy.BĘDZICIE SIEDZIEĆ !” – pisała dalej.

„Ciężko na to zapracowaliście.I to nie wy będziecie «wsadzać» Polaków broniących swego państwa,ale to prawowici gospodarze polskiej ziemii «powsadzają» was.Być może odrzucając was ponownie od wpływu na naszą Ojczyznę w kolejnych wyborach.Co niech się stanie” – zakończyła. Pełny wpis posłanki dostępny jest na jej oficjalnym profilu na Facebooku.