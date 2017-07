W Kołobrzegu ruszył festiwal „Sunrise 2017”. Do jego ochrony delegowano 570 funkcjonariuszy

Sunrise to największa tego typu impreza w Polsce oraz jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie. Każdego roku przyciąga tysiące miłośników tego typu muzyki. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem festiwalu oraz pierwszym dźwiękiem muzyki rozpoczęła się operacja policyjna „SUNRISE 2017”.

Odprawę do operacji „SUNRISE 2017”, podczas której przekazano ostatnie wskazówki i ustalenia, przeprowadził dowodzący operacją Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski. Umundurowani funkcjonariusze oraz policjanci pionu kryminalnego każdego dnia będą patrolować ulice miasta i reagować w każdym przypadku, gdy zostaną naruszone obowiązujące przepisy prawa. Nadzorem objęte zostały także miejsca, w których odbywa się festiwal, drogi dojścia do miejsca imprezy, dworzec PKP oraz drogi dojazdowe do Kołobrzegu. Patrole drogówki czuwają nad bezpieczeństwem zmotoryzowanych i dbają o zapewnienie płynności ruchu.

O bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w trakcie XV edycji festiwalu w Kołobrzegu zadbają zachodniopomorscy policjanci oraz funkcjonariusze z województw lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, skierowani decyzją Komendanta Głównego Policji do wsparcia w ramach operacji policyjnej. W zabezpieczeniu udział biorą także funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Zabezpieczenie tak dużej imprezy wymaga zaangażowania sporych sił. W tym roku nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego czuwa ponad 470 policjantów różnych pionów oraz ponad 100 funkcjonariuszy innych służb.