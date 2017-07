Prezydent wręczył nominacje generalskie dwóm oficerom policji. „Dla was służba jest treścią życia”

Prezydent Andrzej Duda i minister Mariusz Błaszczak, z okazji Święta Policji, złożyli funkcjonariuszom życzenia i podziękowali za ich codzienną służbę. – To Państwo stoicie na straży praw, wolności i swobód obywatelskich – powiedział szef MSWiA do policjantów, dziękując im jednocześnie za profesjonalne zabezpieczenie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Podczas centralnych obchodów Święta Policji odczytano także listy od Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, a także premier Beaty Szydło.

– To czas podziękowań za służbę i za to, że Polacy czują się bezpieczni we własnym kraju. To jest Państwa zasługa – związana ona jest z tym, że jesteście dostępni, że traktujecie rotę przysięgi składanej podczas przystępowania do służby poważnie i odpowiedzialnie – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak. Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że Polacy nigdy nie zapomną o policjantach, którzy na służbie, a także poza nią, oddali swoje życie, aby strzec bezpieczeństwa. Tym samym tworzyli historię, która imponuje wszystkim tym, którzy dziś wstępują w szeregi Policji. – Dla Was służba jest treścią życia – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent odniósł się także do programu modernizacji polskiej Policji, który jest wdrażany z inicjatywy szefa MSWiA. - Chciałbym uczynić wszystko, abyście mogli służyć w formacji, która jest nie tylko dumna i cieszy się zaufaniem społecznym, ale jest także nowoczesna. Dziękuję, że program modernizacji, do którego się zobowiązaliśmy, jest realizowany – powiedział Andrzej Duda.