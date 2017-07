GiS ostrzega przed nasionami chia. Producentom grożą kary

W opinii z 2009 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ocenił bezpieczeństwo całych i mielonych nasion chia. Dane toksykologiczne nie wskazują na potencjalne negatywne skutki zdrowotne dla ludzi związane ze spożyciem tych nasion w ilości do 5 proc.. Nasiona te zostały dopuszczone do zastosowania wyłącznie do pieczywa zgodnie z decyzją Komisji nr 2009/827/WE. Cała opinia jest dostępna na stronie internetowej

Jak informuje GIS, w związku z rozszerzeniem zastosowania nasion szałwii hiszpańskiej na rynku jako nowego składnika żywności w 2013 roku brytyjska firma wprowadzająca ten produkt do obrotu przedstawiła informacje na temat bezpieczeństwa nasion chia. Na podstawie tych informacji państwa członkowskie i Komisja Europejska zgodziły się na rozszerzenie zastosowań nasion szałwii hiszpańskiej do 10 proc. w:

wyrobach piekarskich



śniadaniowych przetworach zbożowych



mieszankach owoców, orzechów i nasion oraz



w opakowaniach jednostkowych przy zalecanym dziennym spożyciu wynoszącym maksymalnie 15 g.



W 2015 r. dozwolone zostało użycie nasion chia do soków owocowych oraz mieszanek soków owocowych w ilości 15 g/450 ml. Zastosowanie nasion szałwii hiszpańskiej w produktach innych niż wymienione powyżej wymaga przeprowadzenia przez danego przedsiębiorcę procedury autoryzacyjnej określonej w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97.