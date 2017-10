Niedyskrecje parlamentarne #30: Waszczykowski od usadzania gości i robiony w konia Kaczyński

„Mali i słabi połączyli siły i stali się zagrożeniem dla PiS” – w ten sposób w partii rządzącej tłumaczy się zachowanie prezydenta, który wymusił na obozie władzy poprawki do ustawy o KRS. Według naszych rozmówców Jarosław Kaczyński do tej pory pięknie rozgrywał wszystkie potencjalne ośrodki władzy w obozie Zjednoczonej Prawicy – Jarosława Gowina przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, Zbigniewa Ziobrę przeciwko obozowi prezydenckiemu – i w ten sposób utrzymywał w ręku wszystkie nitki. A tymczasem mali i słabi się zjednoczyli i zaczęli dyktować prezesowi PiS warunki. – Myślę, że to dlatego tak się wściekł i wybuchnął w Sejmie – mówi nasz rozmówca z partii rządzącej. – Zorientował się, że jest robiony w konia, i to przez polityków, których uważał za łatwych do rozegrania.

Tydzień temu pisałyśmy, że Krzysztof Szczerski, szef gabinetu politycznego prezydenta Andrzeja Dudy, został ostatnio zrugany przez Jarosława Kaczyńskiego na oczach wszystkich za niewłaściwe usadzenie gości podczas przemówienia Donalda Trumpa na placu Krasińskich. Chodziło o to, że dokładnie na wprost amerykańskiego prezydenta siedzieli: Lech Wałęsa, Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru, a cała PiS-owska elita z panią premier i prezesem partii została upchnięta gdzieś z boku. Odezwał się w tej sprawie nasz informator z Pałacu Prezydenckiego i przedstawił inną wersję wydarzeń. Według niego to nie Krzysztof Szczerski był człowiekiem, na którym Jarosław Kaczyński wyładował złość, tylko szef MSZ Witold Waszczykowski. Gdy szef polskiej dyplomacji narzekał na usadzenie gości i wskazywał Szczerskiego jako winnego tej sytuacji, prezes PiS miał do niego powiedzieć: „Szczerski jest od poważnych rzeczy. Od usadzania gości jesteś ty”. I komu tu wierzyć?

Pogorszyły się znacznie relacje między prezydentem a premier Beatą Szydło. Wszystko przez artykuł w „Fakcie”, w którym napisano, że kandydatką na prezydenta ze strony PiS w wyborach w 2020 r. ma zostać Beata Szydło. – Andrzej wtedy też wystartuje. Zdobędzie 20 proc. i zobaczymy, jak Beata poradzi sobie w II turze – mówi nam polityk PiS.