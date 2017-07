Ziobro: Zarzuty dot. Kamińskiego są absurdalne. Propaganda robi swoje

Zbigniew Ziobro podkreślił, że relacja ministra wobec Sądu Najwyższego po okresie przejściowym będzie dużo słabsza niż np. jego odpowiednika z Niemiec. Przekonywał, że minister będzie tylko jednym z członków Krajowej Rady Sądownictwa, który będzie pełnił ważną rolę, ale ostateczną decyzję będzie podejmował prezydent.

„Absurdalne” zarzuty dot. Kamińskiego

Minister stwierdził, że rozwiązanie polegające na odwołaniu prezesów wszystkich sądów w Polsce bez podania przyczyn, „obowiązuje w wielu krajach”. – Trzeba oddzielić sferę administracji i zarządzania od sfery niezawisłości – powiedział i dodał, że minister nie ma prawa ingerować w sferę niezawisłości sędziów. – Ten model, w którym administrację oddziela się od niezawisłości sądów, jest modelem powszechnie spotykanym w Europie. Teraz nikt nie będzie wpływał na to, jaki sędzia będzie dostawał sprawę konkretnego Polaka i to jest gwarancja niezawisłości, jedna z wielu zresztą, które wprowadzam – tłumaczył.

Pytany o zarzuty opozycji, jakoby Prawo i Sprawiedliwość spieszyło się z ustawą o Sądzie Najwyższym, żeby „ratować Mariusza Kamińskiego” stwierdził, że „PiS nie musi przed czymkolwiek ratować pana Mariusza Kamińskiego”. Sam zarzut nazwał „absurdalnym”. Dodał przy tym, że Mariusz Kamiński został niesłusznie skazany przez sędziów wyznaczonych z pominięciem zasady gwarantującej bezstronność sędziego.

„Ryba psuje się od głowy”

Minister wyjaśniał, że reforma sądownictwa rozpoczyna się od najwyższego szczebla, ponieważ „doświadczenie mówi nam, że ryba psuje się od głowy”. – Wprowadzamy w centralnym punkcie polskiego sądownictwa najważniejszą izbę, czyli Izbę Dyscyplinarną i rolą jej jest to by stać na straży standardów etycznych i profesjonalnych wszystkich sędziów w Polsce. To przyspieszy tryb pracy i poprawi dyscyplinę. Uczciwość jest tu kluczowa – powiedział Ziobro.