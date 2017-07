Paweł Kukiz komentuje prezydenckie weto. „Wszystko jest dokładnie tak, jak...”

W trakcie swojego orędzia tuż przed spotkaniem z prezesem KRS i I Prezes Sądu Najwyższego, prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak przyznał, projekt ustawy nie był mu przedstawiony jako prezydentowi. Jak mówił, konsultował swoją decyzję z politykami, prawnikami, socjologami i filozofami. Przyznał, że najbardziej uderzyła go wypowiedź Zofii Romaszewskiej, która powiedziała mu: „Panie prezydencie, ja żyłam w państwie, w którym Prokurator Generalny miał niewiarygodnie mocną pozycję i nie chciałabym do takiego państwa wracać”. – Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie: nie ma u nas tradycji, żeby Prokurator Generalny mógł ingerować w pracę SN. Zgadzam się ze wszystkimi, którzy twierdzą, że tak być nie powinno i nie wolno do tego dopuścić – podkreślił prezydent.

– To co się zdarzyło się dalej, począwszy od tych 3/5, czyli przychylenia się pana prezydenta do tej naszej sugestii, i to co trwa dzisiaj, czyli zawetowaniem dwóch ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym, to daje bardzo duży asumpt ku mocnemu zbliżeniu się Kukiz'15 do środowiska pana prezydenta. Prezydent z racji swojego urzędu powinien epatować takim obywatelskim klimatem – ocenił Kukiz. –Przy kancelarii prezydenta będą mogły powstawać przy współpracy z ruchem Kukiz ’15 projekty ustaw proobywatelskich – dodał.