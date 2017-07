500 plus dla emerytów? Minister zdradza szczegóły

Elżbieta Rafalska w rozmowie z „Super Expressem” zapowiedziała, że rząd premier Beaty Szydło „bardzo poważnie traktuje problemy seniorów”. Poinformowała, że może być dla nich zarezerwowany coroczny jednorazowy dodatek. Otrzymaliby go seniorzy, którzy dostają do 1500 zł brutto, czyli 1258 zł netto emerytury. Minister przyznała, że jej resort pracuje nad rozwiązaniem, które wesprze emerytów. Podkreśliła również, że te działania, które już wprowadzono, czyli podwyższenie najniższej emerytury do 1000 zł brutto i wyższa waloryzacja, są dobre i idą one we właściwym kierunku. „Super Express” zauważył, że przyszłoroczna waloryzacja będzie nieco wyższa od tej zapowiadanej i wyniesie i 2,7 proc. Od marca 2018 r. podwyżka dla najbiedniejszych emerytów wzrośnie z 18 do 21 zł.

„500 plus” to nazwa, która do tej pory zarezerwowana była dla innego rządowego programu, którego celem jest wspieranie rodzin. W maju 2017 roku programem "Rodzina 500+" objęto już ponad 3,97 mln dzieci do 18 lat. Dzięki temu do ponad 2,6 mln rodzin trafiło około 27,2 miliarda złotych. Ministerstwo poinformowało również, że świadczenie otrzymuje ponad 724 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18 r. życia. Rodzin pobierających świadczenia z dwójką dzieci jest ponad 1,5 mln; z trojgiem dzieci - 303 tys., z czworgiem - 56 tys., z pięciorgiem ponad 13 tys., z sześciorgiem 6 tys.

Program „Rodzina 500+” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.