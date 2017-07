Poseł PiS o wecie Dudy: Mądra decyzja, pełne wsparcie

Rzepecki znalazł się w gronie trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie brali udziału w głosowaniu nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Poseł wyjaśnił, że choć popiera reformę sądownictwa, wyjął kartę do głosowania i nie oddał na nią głosu. – Wytłumaczę przez analogię. Pani premier Beata Szydło ma syna księdza i gdy było głosowanie projektu za życiem, to wyciągnęła kartę do głosowania. Tak samo zrobiłem jak premier Szydło – wskazał w programie #RZECZoPOLITYCE.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda ogłosił, że nie podpisze ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak przyznał, projekt ustawy nie był mu przedstawiony jako prezydentowi. Jak mówił, konsultował swoją decyzję z politykami, prawnikami, socjologami i filozofami i po tych licznych rozmowach podjął taką decyzję. – Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie: nie ma u nas tradycji, żeby Prokurator Generalny mógł ingerować w pracę SN. Zgadzam się ze wszystkimi, którzy twierdzą, że tak być nie powinno i nie wolno do tego dopuścić – podkreślił prezydent.

Decyzja Andrzeja Dudy spowodowała szybką reakcję partii rządzącej - rozpoczęły się narady w kierownictwie PiS, a część polityków, jak Jacek Sasin czy wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki nie kryli się z rozczarowaniem.