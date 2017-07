Duda w orędziu: W najbliższym czasie przedstawię nowe wersje projektów reformujących sądownictwo

– Jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej, podkreślałem wielokrotnie, że Prezydent Rzeczypospolitej dwóm wielkim bytom powinien służyć: powinien służyć polskiemu narodowi i powinien służyć polskiemu państwu – przypomniał Andrzej Duda w wieczornym orędziu. Jak zaznaczył, „zadaniem prezydenta jest o dobro narodu dbać i czynić wszystko, by zapewnić mu pomyślność, a także bezpieczeństwo” .

Duda podkreślił, że prezydent musi dbać o jakość funkcjonowania państwa i jego instytucji, w tym wymiaru sprawiedliwości. „W ostatnich latach postulat reformy wymiaru sprawiedliwości powtarza się wielokrotnie. Niestety, wielu ludzi zostało przez wymiar sprawiedliwości skrzywdzonych i mają głębokie poczucie niesprawiedliwości” – zaznaczył prezydent. Duda wskazał, że społeczne oczekiwanie Polaków wobec sędziów jest duże - ludzie liczą, że sędziowie będą fachowcami i będą wydawali wyroki zgodnie z sumieniem.

„Bez reformy wymiaru sprawiedliwości nie ma możliwości budowania sprawiedliwego państwa, czyli takiego, które równo traktuje wszystkich obywateli, do którego Polacy mają zaufanie. Zmiany są niezbędne na płaszczyźnie proceduralnej, formalnej, ale także na płaszczyźnie etycznej” – wskazał Duda.

Prezydent odniósł się też do zawetowanych przez niego ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak stwierdził, „w dużej części” wychodziły one naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Duda wskazał, że mimo tego nie mógł ich zaakceptować, bo „wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z Konstytucją” w celu utrzymania niezależności władzy sądowniczej, ale „bez poczucia absolutnej nadrzędności i bezkarności”. Podkreślił, że ważne jest też stworzenie warunków, by sędziowie czuli się niezależni od rożnego rodzaju nacisków.