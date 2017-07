Zarzuty i areszt za przemyt 3,5 kilograma kokainy na Lotnisku Chopina

Ujawniono rekordową ilość narkotyków

Postępowanie zostało wszczęte po tym, jak 33-letni obywatel Bułgarii, który wracał z Brazylii przez Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie, próbował przemycić 3,5 kilograma kokainy. Narkotyki zostały ujawnione przez funkcjonariuszy celno-skarbowych z Granicznego Działu Realizacji. Były one ukryte w ściankach i paskach plecaka oraz torby podręcznej. Owinięte zostały w folię i gąbkę. Całość sprawiała wrażenie zwyczajnych bagaży. Dopiero po rozpakowaniu bagaży na ekranie urządzenia RTG można było zauważyć, że w środku jest coś jeszcze. Po rozpruciu funkcjonariusze wyjęli siedem pakunków. Wydobyta substancja przebadana została narkotestem, który dał pozytywny wynik wskazujący na obecność kokainy. Było to rekordowe w tym roku zatrzymanie narkotyków na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie.

Czarnorynkowa wartość ujawnionych narkotyków wynosi 700 tysięcy złotych. Zazwyczaj tego typu przemycany towar cechuje bardzo wysoka czystość. W tym przypadku handlarze narkotyków mogliby przygotować nawet 30 tysięcy działek.

Podejrzany został tymczasowo aresztowany

Po doprowadzeniu zatrzymanego mężczyzny do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota prokurator ogłosił mu zarzuty. Dotyczą one przywozu, wbrew przepisom ustawy, znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci 3,5 kilograma kokainy. Chodzi o przestępstwo z art. 55 ust. 3 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny i karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat.

Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota.