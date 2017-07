Wysokie Mazowieckie. Zatrzymano poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania

Funkcjonariusze operacyjni z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem ustalili miejsce przebywania i zatrzymali 36-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym na początku lipca bieżącego roku. Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem w celu odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za wymuszenie rozbójnicze, których dopuścił się w przeszłości.

Już w grudniu 2016 roku został wystawiony za nim list gończy, kiedy to skazany mężczyzna nie zgłosił się do odbycia kary. Policjanci ustalili wówczas, że poszukiwany może się ukrywać na terenie Unii Europejskiej. Wtedy to został wystawiony za 36-latkiem Europejski Nakaz Aresztowania, na podstawie którego miał on zostać zatrzymany i deportowany do Polski, a następnie odbyć karę pozbawienia wolności. Wysokomazowieccy kryminalni dzięki podjętym czynnościom ustalili, że mężczyzna może przebywać na terenie powiatu piaseczyńskiego.

W poniedziałek 24 lipca po godzinie 5, funkcjonariusze zatrzymali 36-latka na jednym z przystanków autobusowych w gminie Lesznowola. Zaskoczony mężczyzna kolejny raz próbował zmienić swoje miejsce pobytu. Poszukiwany trafił do aresztu na najbliższe dwa lata.