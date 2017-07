Burmistrz Kostrzyna nad Odrą podjął decyzję w sprawie Przystanku Woodstock

– Po analizie wniosku od fundacji WOŚP wydałem zezwolenie na zorganizowanie festiwalu. Nie mogłem wydać innej opinii, ponieważ organizator złożył wszystkie wymagane dokumenty w terminie. Nie widziałem podstaw prawnych, aby odmówić organizacji imprezy – powiedział burmistrz Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt.

Zamieszanie związane z organizacją tegorocznej edycji imprezy trwa od dłuższego czasu. Na początku czerwca Jerzy Owsiak odpowiedział szefowi MSWiA Mariuszowi Błaszczakowi, który poinformował na antenie Polskiego Radia, że organizatorzy Przystanku Woodstock nie otrzymają pozytywnej opinii służb bezpieczeństwa. „31 maja Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim wydała opinię dotyczącą tegorocznego Festiwalu. Nie jest ona – jak Pan mówi negatywna – jest ona taka sama jak rok temu” – wskazywał Owsiak.

Organizator Przystanku Woodstock przedstawił też informację o przygotowaniach i zapewnił, że wprowadzone zostały zmiany nastawione na poprawę bezpieczeństwa. Zaznaczył też, że policja zadeklarowała współpracę i poinformowała o zaangażowaniu co najmniej 1570 funkcjonariuszy. Owsiak zaprosił na imprezę ministra Błaszczaka, by na własne oczy mógł się on przekonać, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa na festiwalu.

Przystanek Woodstock

Przystanek Woodstock to letni festiwal muzyczny organizowany w dniach 3-5 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Artyści występują w jego czasie na czterech scenach: Dużej, Małej, Viva Kultura i scenie ASP. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tym letnim koncertem chce podziękować wszystkim wolontariuszom i ludziom wspierającym jej styczniowe, finałowe działania. Pierwszy festiwal odbył się w 1995 roku w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim. Na każdym Przystanku Woodstock występuje kilkadziesiąt zespołów z Polski i świata. Bardzo ważnym elementem Przystanku Woodstock jest Akademia Sztuk Przepięknych. Tam właśnie spotykają się autorytety, dziennikarze, ludzie telewizji i wielkiego świata, i rozmawiają z woodstockowiczami. Pieniądze, dzięki którym organizowany jest Przystanek Woodstock, pozyskiwane są dzięki sponsorom i środkom uzyskanym w ciągu całego roku.