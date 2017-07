Ostre oświadczenie koalicjanta PiS ws. wet Dudy. „To zła decyzja dla Polski”

W oświadczeniu napisano, że Solidarna Polska „ze smutkiem” przyjęła dwa weta prezydenta Dudy. „Ta decyzja oddala Polaków od istotnej poprawy sądownictwa. To zła decyzja dla Polski” – podkreślono.

„Obóz Zjednoczonej Prawicy i pan prezydent zobowiązali się do radykalnej reformy sądownictwa, które od lat toczą liczne patologie. Nie da się tego procesu przeprowadzić bez demokratyzacji zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa” – wyjaśnia w komunikacie SP.

Jak podkreśla, obecnie KRS „toczy rak korporacjonizmu ze wszelkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla sądownictwa”. Partia Zbigniewa Ziobry zaznacza, że świadomość tego mają „nawet eksperci, na których powołują się przedstawiciele totalnej opozycji – Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej” - jako tacy wymieniani są prof. Andrzej Rzepliński i Jerzy Stępień.

„Wziął pełną odpowiedzialność za wszystkie ułomności dotychczasowego systemu”

„Jedyną odpowiedzią skutecznie zmieniającą ten stan rzeczy będzie dokonywanie wyboru członków KRS przez organa mające legitymację demokratyczną, czyli przez parlament. Każdy inny korporacyjny wariant wyłaniania kandydatów prowadzi tylko do licytacji egoizmów zawodowych i tworzenia się kolejnych spółdzielni w środowisku sędziowskim. Lekiem na korporację jest bowiem demokracja. Pan prezydent, wetując ustawę o KRS, wziął pełną odpowiedzialność za wszystkie ułomności dotychczasowego systemu i związane z tym konsekwencje dla polskich obywateli” – podkreśla w komunikacie Solidarna Polska. Partia zaznacza też, że poprzez weto do ustawy o Sądzie Najwyższym „prezydent Andrzej Duda zablokował powołanie specjalnej izby dyscyplinarnej, która miała oczyścić środowisko sędziowskie z afer, ukarać i usunąć sędziów naruszających godność tego zawodu”.

„Decyzja o wecie jest tym bardziej niezrozumiała, bowiem pan prezydent 18 lipca 2017 r. publicznie postawił warunki, od jakich uzależnia podpisanie ustawy o Sądzie Najwyższym. Zostały one przez obóz Zjednoczonej Prawicy w całości spełnione” – dodaje Solidarna Polska.

W oświadczeniu czytamy też, że weta prezydenta cofają proces uzdrowienia polskiego sądownictwa. „Ponadto okoliczności złożenia weta stworzyły zachętę do generowania kolejnych protestów ulicznych i nieparlamentarnego zachowania totalnej opozycji, która do dziś nie może się pogodzić z demokratycznym wynikiem wyborów” – wskazuje Solidarna Polska. Ugrupowanie zapowiada też, że jest gotowe poprzeć projekty prezydenta, jeśli będą one gwarantować rzeczywistą dobrą zmianę w sądownictwie.

Swoje oświadczenie we wtorek 25 lipca wydał też drugi koalicjant PiS - Polska Razem.