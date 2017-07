Poseł PO atakuje Kukiza. „Gdy trwało wysłuchanie publiczne, w Sejmie jadłeś obiad z Tyszką”

„Pawle Kukiz, gdy trwało wysłuchanie publiczne w Sejmie, jadłeś obiad z Tyszką. Tak Cię ciekawił los SN i KRS. Tyle w temacie antysystemowcu” – napisał poseł PO. Także inni politycy jego formacji wypominali członkom ruchu Pawła Kukiza, że ci nie protestowali ws. niezależności sądów, a po wecie prezydenta Andrzeja Dudy przypisali sobie sukces w tej sprawie. Borys Budka przypomniał, że w głosowaniu nad ustawą o SN tylko 10 posłów było przeciw, 20 wstrzymało się, a 2 nie wzięło udziału w głosowaniu.

„Pokazaliśmy, że można spokojnie, merytorycznie, skutecznie działać na rzecz obywateli” – przekonywał ruch Kukiz'15 przypominając rozmowy z Andrzejem Dudą poprzedzające prezydenckie weto.

Paweł Kukiz w komentarzu po decyzji prezydenta ocenił, że "wszystko jest dokładnie tak, jak sobie to wymarzył Kukiz ’15". – To nie tylko marzenia, ale były to również praktyczne codzienne rozmowy, także z ludźmi z kancelarii pana prezydenta – powiedział poseł.

– To co się zdarzyło się dalej, począwszy od tych 3/5, czyli przychylenia się pana prezydenta do tej naszej sugestii, i to co trwa dzisiaj, czyli zawetowaniem dwóch ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym, to daje bardzo duży asumpt ku mocnemu zbliżeniu się Kukiz'15 do środowiska pana prezydenta. Prezydent z racji swojego urzędu powinien epatować takim obywatelskim klimatem – ocenił Kukiz. –Przy kancelarii prezydenta będą mogły powstawać przy współpracy z ruchem Kukiz ’15 projekty ustaw proobywatelskich – dodał.