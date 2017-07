Gollob rozpoczął pracę z egzoszkieletem. Lekarze: Radzi sobie bardzo dobrze

– Walczyliśmy o to, żeby była możliwa pozycja siedząca. Teraz przechodzimy do stojącej. Aktualnie przy pomocy urządzenia próbujemy rehabilitacji funkcji chodu. Jest istotnym elementem, bo niebagatelna jest tutaj kwestia psychologiczna, gdy pacjent widzi, że idzie. Dodatkowo to urządzenie ułatwia fizjologiczną funkcję chodu – powiedział koordynator kliniki rehabilitacji Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy Krzysztof Radziszewski.

Lekarze podkreślają, że są bardzo zadowoleni z zaangażowania sportowca w proces rehabilitacji. – Radzi sobie bardzo dobrze. Spionizowaliśmy Tomka i zaczęliśmy chodzić o balkoniku. Tak wygląda standardowa praca na samym początku z większością pacjentów, ale w przypadku Tomka już na pierwszej sesji przeszliśmy na kule. Zdarza się to bardzo rzadko. Zrobiliśmy dwa razy więcej kroków niż standardowo robi się na pierwszej sesji – mówił rehabilitant żużlowca.

Wypadek Tomasza Golloba

Do wypadku najlepszego polskiego żużlowca doszło w niedzielę 23 kwietnia na torze podczas treningu przed zawodami motocrossowymi w Chełmnie. Gollob trafił do Wojskowego Szpitala w Bydgoszczy. Miał bardzo poważne obrażenia, m.in. uszkodzony rdzeń kręgowy i kręg TH7. Po operacji Gollob został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, oddychał za pomocą respiratora. Lekarze podjęli taką decyzję ze względu na obustronne stłuczenie płuc, które powodowało obrzęk. Jak dowiedziała się stacja TVP Info, Gollob ma spędzić w bydgoskim ośrodku kilka tygodni. Rehabilitację będzie musiał kontynuować po powrocie do domu.