Było spotkanie Duda-Ziobro. „Prezydent bierze teraz pełną odpowiedzialność”

– Według mojej wiedzy były pewnego rodzaju konsultacje. Było swego czasu spotkanie, jakiś czas temu prezydenta z ministrem Ziobro. No i tyle – mówił Michał Wójcik w „Salonie politycznym Trójki”. Zaznaczył przy tym, że „prezydent bierze w tej chwili pełną odpowiedzialność za przygotowanie ustaw” dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. – Dzisiaj po innej stronie jest piłka, jeżeli chodzi o przygotowanie tej ustawy – tłumaczył.

Michał Wójcik przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość nie miało na intencji, żeby prokurator generalny "w jakimkolwiek miejscu występował w tych ustawach". – To nie o to chodziło. Chodziło raczej o zapewnienie funkcjonowania SN (…) Nie musiało tam być w ogóle prokuratora generalnego. To nie jest tak, że my się upieraliśmy, że koniecznie i bezwzględnie musi być prokurator generalny. Tak nie musiało być. Z tego co wiem, wszystkie poprawki prezydenta zostały przyjęte – stwierdził.

Przyznał, że partia rządząca oczekiwała, że nie zostanie zastosowany „najdalej idący argument”. – Weto w tym przypadku oznacza, że trzeba szukać większości trudnej do znalezienia przez obóz rządzący w parlamencie. Być może szkoda, że nie został wykorzystany instrument polegający na tym, żeby zwrócić się do TK, jeżeli były wątpliwości natury konstytucyjnej – mówił.