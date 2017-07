Petru komentuje decyzję KE. „Czarne chmury zbierają się nad Polską”

– Wypowiedź Fransa Timmermansa jest jednoznaczna. Ona mówi de facto o tym, że w przypadku odrzucenia weta przez polski parlament, czyli przyjęcia ustawy o SN nastąpi rozpoczęcie procedury w ramach art. 7 przez RE. To było powiedziane jednoznaczne – zaznaczył Ryszard Petru.

– Taki wariant jest prawdopodobny. PiS z Kukizem i kołami typu Republikanie czy WiS może to weto odrzucić i to oznacza de facto, że Polska stanie się pierwszym krajem, wobec którego rozpoczęto taką procedurę i to oznaczałoby nie tylko sankcje dla Polaków, ale również swego rodzaju proces wychodzenia Polski z UE – tłumaczył i dodał, że jest to apel do posłów Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności tych, którzy się wahają. – Którzy głosowali za ustawą a teraz są za wetem typu wicepremier Gowin, aby dali jednoznaczny sygnał, że nie będą głosować za odrzuceniem weta – mówił.

Przypomnijmy, w związku ze zmianami w polskim wymiarze sprawiedliwości, Komisja Europejska postanowiła dać polskiemu rządowi jeden miesiąc na zmianę sprzecznego z zasadami UE prawa.

– Prosimy władze Polski, aby nie podejmowały żadnych kroków, aby nie zmuszali sędziów Sadu Najwyższego do odejścia. Jeśli rząd nie zastosuje się do rekomendacji, natychmiast uruchomimy artykuł 7. – mówił Frans Timmermans. – Uważamy, że te propozycje nie są zgodne ze zobowiązaniami europejskimi oraz zobowiązaniami wobec konstytucji. Każdy obywatel polski ma prawo do niezawisłego systemu sądownictwa. Wolne sądy są podstawą Unii Europejskiej – podkreślał.