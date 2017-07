Suski: Walczyłem, mam siniaki jak mnie Petru przycisnął

W rozmowie z dziennikarzami portalu Marek Suski odniósł się do słów rzecznika Andrzeja Dudy. Krzysztof Łapiński stwierdził, że posłom PiS nie wypada krytykować prezydenta, któremu w dużej mierze zawdzięczają późniejszy sukces wyborczy. – Traktuję swoje funkcje publiczne jako służbę, a nie jako promowanie własnej osoby – zaczął Suski. – Rzeczywiście, prezydent popełnił błąd, jak to w życiu bywa. Czasem jest się skrytykowanym za błędy. To tylko kwestia tego, jak ktoś znosi krytykę, czy potrafi się zreflektować, nawet po delikatnej krytyce. Ja krytykowałem pana prezydenta delikatnie, z poczuciem humoru – podkreślał.

Aby lepiej uświadomić poziom swojego rozczarowania decyzją prezydenta, przypomniał swoje starania podczas wprowadzania poprawek na burzliwej sejmowej komisji. – Sam wręcz fizycznie walczyłem o zmiany w sądownictwie, mam nawet siniaki na brzuchu, jak mnie Petru ze swoją bandą przycisnął do stołu prezydialnego. Dlatego pozwoliłem sobie na żart. Jak następnym razem Petru będzie szalał to poproszę pana prezydenta o interwencję. Bo ja mam się narażać, przyjmować ciosy, a pan prezydent, mimo że przyjęliśmy poprawki, zgodnie z umową, ustawy wetuje? – pytał poseł.

Marek Suski stwierdził jasno, że ma prawo do krytyki Andrzeja Dudy. – Prezydent nie jest panem Bogiem i musi się liczyć z tym, że jak będzie źle postępował, to będzie krytykowany. Podkreślał, że decyzję prezydenta ocenia jako błąd. – Jako obywatel, jako poseł, jako wyborca i to czynny, który organizował kampanię panu prezydentowi, mam prawo mieć ocenę negatywną działań – dodawał. – Prezydent ma prawo krytykować posłów, a posłowie mają prawo krytykować prezydenta – podsumował.