Mateusz Kijowski odchodzi z Komitetu Obrony Demokracji

„Serdecznie dziękuję wszystkim, z którymi współpracowałem przez ostatnie 20 miesięcy. I tym, którzy okazali mi swoje zaufanie głosując na mnie w wyborach na Mazowszu” – napisał Kijowski na Facebooku.

„Moja dzisiejsza decyzja jest podyktowana wiernością wartościom, które nas połączyły. Wierzę, że dalej będziemy pracować razem i spotykać się regularnie w ważnych sprawach. Walka o Polskę trwa. Trzeba dzisiaj odrzucić zbędny balast, który ogranicza nasze działania i krępuje ruchy. Ale to tylko po to, żeby tym aktywniej i skuteczniej walczyć o to, co dla nas naprawdę ważne. Bądźmy razem! Żegnam się ze strukturami stowarzyszenia, ale na zawsze pozostanę KODerem” – dodał były lider KOD.

Zmiany w KOD

W sobotę, 27 maja Krzysztof Łoziński zastąpił na stanowisku przewodniczącego KOD Mateusza Kijowskiego. Nowy szef KOD jednego z pierwszych wywiadów udzielił redakcji Onet.pl. Przyznał, że poprzedni lider ruchu niemal pogrążył cały projekt KOD. – Po aferach z fakturami Kijowskiego straciliśmy dwie trzecie składek członkowskich. Większość działaczy się od nas odsunęła, zdystansowała – ujawnił Łoziński.