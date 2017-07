Kolejny etap procedury przeciw Polsce, Czechom i Węgrom ws. relokacji uchodźców

„Pomimo wielokrotnych wezwań do działania i rozpoczęcia przez Komisję Europejską postępowania w ubiegłym miesiącu, Polska Czechy i Węgry nie wykonują zobowiązań wobec Grecji, Włoch i innych państw członkowskich” – podaje KE w komunikacie opublikowanym 26 lipca. Poinformowano również, że do trzech wymienionych państw Komisja Europejska wysłała tzw. uzasadnione opinie. Kraje, wobec któych KE wszczęła kolejny etap procedury mają miesiąc na odpowiedź. Potem sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Przypomnijmy, Komisja Europejska podjęła decyzję, na podstawie poprzednich raportów na temat realizacji relokacji i przesiedleń uchodźców, by rozpocząć procedury o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom. „Pomimo powtarzanych wezwań Czechy, Węgry i Polska naruszyły swoje prawne zobowiązania wynikające z decyzji Rady (decyzja o podziale uchodźców pomiędzy kraje UE z września 2015 roku – przyp.red.) oraz – zobowiązania wobec innych krajów członkowskich” – głosi stosowny dokument.

Polska w swojej odpowiedzi do Komisji Europejskiej wnosiła o umorzenie postępowania o naruszenie prawa UE w związku z decyzjami o relokacji z 2015 r. W przygotowanym przez MSWiA stanowisku wskazano m.in. na systemowe braki w mechanizmie wykonywania decyzji o relokacji. – Mechanizm relokacji, który został narzucony przy zgodzie koalicji PO-PSL, jest nieskuteczny. Jest to mechanizm, który przyciąga nowe fale migracji. Bezpieczeństwo polskich obywateli jest najwyższym priorytetem polskiego rządu – zaznaczał szef MSWiA Mariusz Błaszczak.