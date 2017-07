Wtargnął do biura posła PO, groził że zabije Budkę. „Przyczyną takich ataków są słowa prezesa PiS”

– Apeluję do prominentnych polityków PiS, żeby brali przykład z prezydenta Andrzeja Dudy, apeluję też do Jarosława Kaczyńskiego, żeby odciął się od języka nienawiści – mówił w rozmowie z Wirtualną Polską Borys Budka. W środę nieznany mężczyzna wtargnął do biura poselskiego innego posła PO i groził, że zabije byłego ministra.