Dlaczego Szydło „wyprzedziła” Dudę z orędziem? TVP wyjaśnia

Po burzliwym dniu spowodowanym zapowiedzią zawetowania przez prezydenta ustaw: o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, zaskakujące zakończenie przyniósł wieczór: zamiast spodziewanego jednego orędzia, były dwa, a w dodatku premier na antenie państwowej telewizji „wyprzedziła” prezydenta.

Już o godzinie 15:46 portal 300polityka.pl informował, że wieczorem orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Po południu głowa państwa spotkała się z marszałkami Sejmu i Senatu oraz Beatą Szydło. Po godzinie 19 rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział, że również premier będzie miała wieczorem orędzie. Pojawiło się więc pytanie - w jaki sposób zostanie rozwiązana ta sytuacja.

Na antenie Telewizji Polskiej jako pierwsza do głosu została premier. To orędzie Beaty Szydło wyemitowano tuż po godzinie 20. Treść wystąpienia szefowej rządu poniżej:

W drugiej kolejności publiczny nadawca pokazał wystąpienie prezydenta, który wyjaśniał swoją decyzję i zapowiedział złożenie własnych projektów dotyczących reformy sądownictwa.

Taka kolejność i swoisty „wyścig” na orędzia nie umknął uwadze komentujących. „W TVP jednak premier Szydło nie prezydent. A pierwszeństwo władzy? Gdzie szacunek dla Głowy państwa?” - dopytywał Rafał Trzaskowski. Dziennikarz tygodnika „Wprost” Szymon Krawiec podsumował, że „Premier Beata Szydło wygrywa w wyścigu na orędzia”. „Prezydent powinien mieć pierwszeństwo w orędziach” – oceniła publicystka „Wprost” Joanna Miziołek.

Do sprawy odniosła się w końcu TVP, którzy twierdzą, że telewizja jako pierwsze otrzymała zgłoszenie o orędziu premier, dlatego to Beata Szydło została pokazana na antenie jako pierwsza. "Kolejność emisji orędzi prezydenta Andrzeja Dudy oraz premier Beaty Szydło na antenie TVP w dniu 24 lipca 2017r., wynikała z kolejności, w jakiej zostały one zgłoszone do TVP. Jako pierwsze do TVP, wpłynęło zgłoszenie o zamiarze wystąpienia pani premier Beaty Szydło" - czytamy w komunikacie.