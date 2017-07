Ziobro o decyzji KE: Charakter tych żądań jest całkowicie bezpodstawny i nieuprawniony

W środę, w związku ze zmianami w polskim wymiarze sprawiedliwości, Komisja Europejska postanowiła dać polskiemu rządowi jeden miesiąc na zmianę sprzecznego z zasadami UE prawa. 26 lipca po godzinie 12:00 Komisja Europejska poinformowała media o swoich zamiarach wobec polskich władz w reakcji na zmiany ustrojowe w polskim sądownictwie. Decyzję ogłosił Frans Timmermans. – Prosimy władze Polski, aby nie podejmowały żadnych kroków, aby nie zmuszali sędziów Sadu Najwyższego do odejścia. Jeśli rząd nie zastosuje się do rekomendacji, natychmiast uruchomimy artykuł 7. – mówił. – Uważamy, że te propozycje nie są zgodne ze zobowiązaniami europejskimi oraz zobowiązaniami wobec konstytucji. Każdy obywatel polski ma prawo do niezawisłego systemu sądownictwa. Wolne sądy są podstawą Unii Europejskiej – podkreślał. Dodał, że do Polski przesłano odpowiednie rekomendacje.

Decyzję Komisji Europejskiej skomentował Zbigniew Ziobro. – Polska konstytucja mówi, że sprawy wymiaru sprawiedliwości znajdują się w zakresie wewnętrznych uprawnień państwa i będziemy z tego korzystać, nie ulegając jakiejkolwiek presji, naciskom czy groźbom. Robimy to w sposób demokratyczny i nikt nam w tym nie przeszkodzi, żadne pogróżki. Utwierdzają nas one raczej w przekonaniu, że postępujemy słusznie – powiedział minister sprawiedliwości. Ziobro odniósł się również do decyzji prezydenta o zawetowaniu dwóch ustaw o sądownictwie. – Mieliśmy prawo oczekiwać innej decyzji w tej sprawie. Ta decyzja nas nie cieszy i nie uważamy jej za dobrą dla wymiaru sprawiedliwości – stwierdził Zbigniew Ziobro.