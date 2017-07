Marek Suski znowu w centrum uwagi. Ruszyła jego... „kampania prezydencka”

W swojej rozmowie z TVN24 rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński odpowiedział Markowi Suskiemu, który mówił, że Andrzej Duda nie musi być kandydatem PiS na drugą kadencję oraz porównał ostatnie działania prezydenta do wojsk sowieckich. – To taka postawa wojsk rosyjskich podczas Powstania Warszawskiego. Czekali, aż powstanie się wykrwawi i przyszli na gotowe. Nie popieram tej postawy. Dziś takie zachowanie pomaga opozycji – mówił Suski. Łapiński porównanie to skwitował stwierdzeniem, że Suski jest lepszym historykiem od niego i nie będzie wchodził w podobne dywagacje. Odnosząc się do wyborów prezydenckich, przypomniał, że to za 2 lata. – Oczywiście hipotetycznie można sobie wyobrazić także, że kandydatem będzie poseł Suski. Przecież hipotetycznie jest to możliwe – dodał.

#Suski2020

Na odpowiedź Marka Suskiego nie trzeba było długo czekać. – To jest rzecz nierozstrzygnięta – stwierdził w wywiadzie dla portalu TelewizjaRepublika.pl. – Nigdy do tego nie aspirowałem, ale jeżeli rzecznik prezydenta sugeruje, że byłbym lepszym prezydentem niż obecny… Czemu nie? – dodał.

Po tym komentarzu posła PiS do akcji wkroczyli internauci. Na Twitterze w trenach pojawił się hasztag #Suski2020, który ma nawiązywać do ewentualnej kampanii prezydenckiej polityka partii rządzącej. Na tym jednak nie koniec. Jeden z użytkowników Twittera posunął się o krok dalej i założył konto o nazwie „Prezydent_Suski” . „Profil dla fanów działalności miejmy nadzieję przyszłego Prezydenta RP - Marka Suskiego!” – czytamy w opisie konta. Zaznaczono, że jest to profil fanowski, którego nie należy traktować jako próbę podszycia się pod Marka Suskiego.

Konto staje się coraz bardziej popularne, a użytkownicy Twittera wymyślają już nawet hasła wyborcze dla polityka. Jedno z nich brzmi: „jednym susem do prezydentury”.