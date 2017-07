Schetyna deklaruje, że opozycja może poprzeć projekt Dudy. Stawia jednak warunki

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej wskazał, że wprawdzie potrzebne są 3 weta, ale zawetowanie przez Andrzeja Dudę dwóch ustaw - o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, to „bardzo poważny sygnał”. Zdaniem Schetyny oznacza to, że głowa państwa chce budować własną podmiotowość i kształtować niezależną drogę prezydentury.

W trakcie poniedziałkowego orędzia Andrzej Duda zdradził, że pracuje nad dwoma własnymi ustawami. Prezydent odniósł się do zawetowanych przez niego ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak stwierdził, „w dużej części” wychodziły one naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Duda wskazał, że mimo tego nie mógł ich zaakceptować, bo „wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z Konstytucją” w celu utrzymania niezależności władzy sądowniczej, ale „bez poczucia absolutnej nadrzędności i bezkarności”. Podkreślił, że ważne jest też stworzenie warunków, by sędziowie czuli się niezależni od rożnego rodzaju nacisków.

– Biorąc to pod uwagę, w najbliższym czasie przedstawię nowe wersje projektów reformujących sądownictwo – zapowiedział Andrzej Duda. – Wierzę, że w możliwie krótkim terminie te poprawione ustawy zostaną przez polski parlament uchwalone i mądra propaństwowa, a przede wszystkim prospołeczna reforma wymiaru sprawiedliwości stanie się faktem. Ludzie na to czekają – wskazał.

PO stawia warunki

Grzegorz Schetyna, komentując na antenie TVN24 słowa Andrzeja Dudy stwierdził, że jeżeli projekty prezydenta będą szeroko konsultowane z różnymi środowiskami, i będą zgodne z konstytucją, to może on liczyć na ich poparcie ze strony Platformy Obywatelskiej i innych ugrupowań opozycyjnych wobec PiS. – Nie chodzi o to, aby być autorem czy współautorem. Zależy nam na tym, aby prawo było uniwersalne, zgodne z Konstytucją i takie, które będzie gwarantować, że w przyszłości nie dojdzie do tego, co widzieliśmy przez ostatnie miesiące – wyjaśnił Schetyna.