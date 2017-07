Miesięcznica smoleńska i kontrmanifestacja z 10 lipca. Policja podała rekordowe koszty zabezpieczenia

Jak informuje policja, w 2015 roku do zabezpieczenia zgromadzenia upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej angażowanych było przeważnie kilkudziesięciu policjantów (z wyjątkiem obchodów rocznicowych), a koszty wahały się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie 2016 roku, gdy zaczęto organizować tzw. kontrdemonstracje. „W związku z tym, że odbywały się one (i nadal odbywają) w pobliżu wymienionego na wstępie zgromadzenia, a ich uczestnicy w mediach zapowiadali działania niezgodne z prawem, policja zmuszona została do angażowania w zabezpieczenie porządku większych sił” – podkreśla policja.



Jak zaznaczono, organizatorzy kontrmanifestacji często deklarują udział w nich kilku tysięcy osób, co wiąże się z tym, że policja musi to uwzględnić w przygotowaniu zabezpieczenia. „Dlatego też należy jednoznacznie podkreślić, że posługiwanie się w odniesieniu do działań policji 10-tego każdego miesiąca, a także kosztów tych działań mianem »kosztów miesięcznicy smoleńskiej« jest określeniem wprowadzającym w błąd opinię publiczną. Określeniem fałszującym rzeczywiste powody angażowania większej liczby policjantów. Określeniem wypaczającym rzeczywistą genezę ponoszonych kosztów” – wytłumaczono.



Jak czytamy dalej, zabezpieczenie kontrmanifestacji odbywających się 10 lipca br., a także zabezpieczenie zgromadzenia upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej zaangażowanych zostało 2482 funkcjonariuszy policji. Łącznie przeprowadzenie tych działań wygenerowało koszty w wysokości blisko 760 tysięcy złotych. Przypomniano, że na wniosek Biura Ochrony Rządu policja zapewniła wygrodzenie terenu przejścia zgromadzenia upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej przy wykorzystaniu płotków policyjnych.