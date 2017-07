SN łamie prawo ws. Kamińskiego? „Postępowanie powinno być z urzędu zawieszone”

Trybunał Konstytucyjny na wniosek marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego od 8 czerwca tego roku prowadzi postępowanie ws. sporu kompetencyjnego między prezydentem Andrzejem Dudą a Sądem Najwyższym. TK ma rozstrzygnąć, jaki charakter ma opisana w konstytucji kompetencja prezydenta do stosowania prawa łaski i czy Sąd Najwyższy może dokonywać jej wiążącej interpretacji.

W związku z tym, że takie postępowanie toczy się w TK, jak wskazuje portal tvp.info, postępowanie SN dotyczące Mariusza Kamińskiego powinno zostać zawieszone. „Według przepisów dotyczących trybu postępowania przed Trybunałem – który według konstytucji RP (art. 197) określa ustawa – od momentu wszczęcia postępowania wszystkie sprawy »przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny« powinny zostać z urzędu zawieszone (art. 86 ustawy)” – czytamy na tvp.info.

Dwa pisma Przyłębskiej

O sprawie pisał także portal OKO.press, powołując się na własne ustalenia, dotyczące dwóch pism, które prezes TK Julia Przyłębska wysłała do Sądu Najwyższego. Pisma wysyłane przez prezes Przyłębską są – według OKO.press – datowane na 18 lipca 2017 roku i adresowane do I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. W pierwszym z nich Przyłębska ma informować, że TK wszczęło, na wniosek marszałka Sejmu, postępowanie dotyczące sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. W takiej sytuacji, na co ma wskazywać w piśmie Przyłębska, musi zostać zawieszone postępowanie przed organami, które prowadzą ten spór. Informacje o tym piśmie potwierdza także tvp.info.