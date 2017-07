Sporu o sprawę Kamińskiego ciąg dalszy. Prezes TK: Sąd Najwyższy złamał prawo

Komentarz prezes Trybunału Konstytucyjnego dotyczy sprawy, która trafiła do TK na wniosek marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. TK od 8 czerwca tego roku prowadzi postępowanie ws. sporu kompetencyjnego między prezydentem Andrzejem Dudą a Sądem Najwyższym. TK ma rozstrzygnąć, jaki charakter ma opisana w konstytucji kompetencja prezydenta do stosowania prawa łaski i czy Sąd Najwyższy może dokonywać jej wiążącej interpretacji.

W związku z tym, że takie postępowanie toczy się w Trybunale Konstytucyjnym, pojawiły się opinie, że postępowanie SN dotyczące Mariusza Kamińskiego powinno zostać zawieszone. „Według przepisów dotyczących trybu postępowania przed Trybunałem – który według konstytucji RP (art. 197) określa ustawa – od momentu wszczęcia postępowania wszystkie sprawy »przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny« powinny zostać z urzędu zawieszone (art. 86 ustawy)” – czytamy na portalu tvp.info.

Prezes TK Julia Przyłębska również oceniła, że SN powinien zawiesić to postępowanie. – Sąd Najwyższy złamał prawo, nie zawieszając postępowania w sprawie Mariusza Kamińskiego – powiedziała w TVP Info prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Z kolei Polska Agencja Prasowa poinformowała na Twitterze, że choć w sprawie Kamińskiego SN zaplanowało posiedzenie na 9 sierpnia, to zwołano jeszcze jedno, dodatkowe. Ma ono odbyć się 1 sierpnia i na nim Sąd Najwyższy ma rozpatrzeć 2 wnioski o zawieszenie postępowania kasacyjnego ws. Mariusza Kamińskiego i jego trzech byłych współpracowników.

Dwa pisma Przyłębskiej

O sprawie pisał także portal OKO.press, powołując się na własne ustalenia, dotyczące dwóch pism, które prezes TK Julia Przyłębska wysłała do Sądu Najwyższego. Pisma wysyłane przez prezes Przyłębską są – według OKO.press – datowane na 18 lipca 2017 roku i adresowane do I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. W pierwszym z nich Przyłębska ma informować, że TK wszczęło, na wniosek marszałka Sejmu, postępowanie dotyczące sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. W takiej sytuacji, na co ma wskazywać w piśmie Przyłębska, musi zostać zawieszone postępowanie przed organami, które prowadzą ten spór. Informacje o tym piśmie potwierdza także tvp.info.

Natomiast w drugim piśmie – jak wskazuje OKO.press – prezes TK ma przekazywać SN kopię wniosku Prokuratora Krajowego, w którym PK „domaga się zawieszenia sprawy Kamińskiego, do czasu rozpoznania sporu kompetencyjnego”. Jeśli informacje o pismach się potwierdzą, 9 sierpnia Sąd Najwyższy ustosunkuje się do obydwu wniosków o zawieszenie sprawy.

Sprawa Kamińskiego

Sąd Najwyższy ma zająć się kasacją ws. orzeczenia dotyczącego Mariusza Kamińskiego, ministra koordynatora ds. służb specjalnych, 9 sierpnia 2017 roku. Kamiński, a także Maciej Wąsik (w przeszłości zastępca Kamińskiego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym) i dwaj agencji CBA, zostali skazani w 2015 roku na 3 lata więzienia za prowokację, która była wymierzona w Andrzeja Leppera, wówczas wicepremiera i ministra rolnictwa. W listopadzie tego samego roku cała czwórka została ułaskawiona przez prezydenta Andrzeja Dudę, jeszcze w trakcie toczącego się postępowania sądowego.

W maju Sąd Najwyższy przyjął uchwałę, w której stwierdził, że prawo łaski prezydenta może być stosowane jedynie do osób prawomocnie skazanych. Niecałe dwa miesiące później Sąd Najwyższy ma ponownie zająć się sprawą.