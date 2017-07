Ta reklama oburzyła konsumentów. Chłopiec daje w prezencie „flaszeczkę”

Osoby, które złożyły skargi twierdzą, że reklama zachęca do kupowania i spożywania alkoholu. Co więcej, spot ma oswajać dzieci z „okolicznościowym, imprezowym piciem mocnego alkoholu”. O co dokładnie chodzi? W telewizyjnej reklamie chłopiec daje dziewczynce w prezencie butelkę zawiniętą w papier i mówi: „Przyniosłem Ci flaszeczkę". W tym samym momencie przerażona matka wyrywa butelkę z rąk dziecka. Po odwinięciu papieru okazuje się, że chłopiec chciał podarować... sok Paola.

„Rzeczpospolita” podaje, że w czasie posiedzenia Komisji Etyki Reklamy skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę. W ocenie HOOP Polska taki odbiór oraz ocena reklamy wynika najprawdopodobniej z nadinterpretacji przekazu reklamowego i wniosła o oddalenie skargi.