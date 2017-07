Prezydent Warszawy w komitecie honorowym Andrzeja Dudy z okazji 100-lecia niepodległości

Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości ma działać aż do 2021 roku i przyjmować corocznie plan uroczystości państwowych. Radio ZET przypomina, że w połowie czerwca tego roku Andrzej Duda zwrócił się do liderów partii politycznych o wyznaczenie swoich przedstawicieli w komitecie. Mają oni opracować plan obchodów święta narodowego. Do tej pory uczestnictwa w Komitecie odmówiła Nowoczesna Ryszarda Petru.

Projekt ustawy

11 listopada 2016 r. prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Kancelaria Prezydenta informowała, że projekt „realizuje przekonanie Prezydenta RP o potrzebie szczególnego uhonorowania wydarzeń roku 1918, gdy po 123 latach rozbiorów wysiłek wielu pokoleń Polek i Polaków zaowocował odzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości”. Ważnym elementem projektu jest powołanie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, złożonych z najwyższych organów władzy Rzeczpospolitej Polskiej, a także przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań oraz organizacji społecznych.

Kto do Komitetu?

Zgodnie z projektem, członkami Komitetu będą, oprócz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, także: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (sekretarz Komitetu), Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zakłada udział w Komitecie przedstawicieli także partii politycznych i ugrupowań politycznych, po wyrażeniu zgody na udział w pracach Komitetu przez partię polityczną lub ugrupowanie.

„Trzecia grupa osób tworzących Komitet powoływana będzie przez Prezydenta RP spośród przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególne zasłużonych dla Państwa Polskiego” – czytamy w komunikacie.

Jak poinformowano, Komitet w latach 2017-2021 Komitet przyjmował corocznie plan obchodów państwowych uroczystości związanych z odzyskaniem niepodległości. „Zadaniem Komitetu będzie również promowanie idei upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości Rzeczpospolitej zarówno w kraju, jak i za granicą, a także inicjowanie współpracy pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi oraz podmiotami zainteresowanymi udziałem w obchodach” – wyjaśnia Kancelaria Prezydenta.