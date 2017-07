Wałęsa: Trzeba trochę czasu, żeby wzrośli nowi przywódcy

Były prezydent pytany był, czy w jego opinii podwójne weto prezydenta można uznać za zwycięstwo przeciwników reformy sądownictwa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. – Nie zwycięstwo, choć krok we właściwym kierunku, choć krok odważny, trzeba wyrazić uznanie prezydentowi, tylko to jest za mało. Ze społecznego punktu widzenia, trzecie weto jest właściwie ważniejsze, niż to we władzach centralnych. Nie wolno tego odpuścić, musi być trzecie weto – podkreślił.

Lech Wałęsa zaznaczył, że „dziś jest wolność” i trzeba o nią inaczej walczyć. – To już młodzież zaczyna rozumieć. Wiem, że to są inne czasy i wiem, że ja jestem już staruch, jestem i schorowany i mam problemy bez przerwy jakieś zdrowotne, w związku z tym nie mogę już walczyć tak, jak walczyłem. To po pierwsze. Po drugie młodzież jest w innej sytuacji, inaczej muszą stawiać sprawę i dlatego mogę ich tylko popierać. Oczywiście jestem do dyspozycji jeśli będzie im źle szło, a poproszą, abym ja to poprowadził, to poprowadzę, ale nie chciałbym, bo wierzę w młodzież – podkreślił.

– Trzeba trochę czasu, żeby wzrośli nowi przywódcy, trzeba im dać taką szansę, stąd nie mieszam się, tylko wspieram. Ale nie uchylam się od odpowiedzialności, gdyby taka zaistniała. Na razie nie ma takiej potrzeby – zakończył były prezydent.