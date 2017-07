Dekomunizacja Powązek? „Najwyższy czas”, by Bierut nie spoczywał obok bohaterów

Na warszawskich Powązkach spoczywają m.in. tacy działacze komunistyczni jak agent NKWD, przewodniczący Krajowej Rady Narodowej i przywódca PZPR Bolesław Bierut czy Julian Marchlewski, współtwórca Kominternu (Międzynarodówki Komunistycznej), który stał na czele Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski i miał po zwycięstwie bolszewików w 1920 roku objąć władzę.

Jak opisuje „Nasz Dziennik” środowiska patriotyczne od wielu lat domagają się, by przenieść szczątki, zwłaszcza Bieruta, poza Powązki, do zwykłej mogiły. „Okazały sarkofag Bieruta góruje nad okolicą. Obszar, jaki zajmuje, to plac długi na blisko 43 metry i szeroki na 15 metrów. Na tak rozległym terenie zmieściłoby się ok. 120 zwykłych grobów” - pisze „ND”.

Zgodnie z informacjami „Naszego Dziennika”, po wielu latach apeli Instytut Pamięci Narodowej „dostrzega problem i zamierza reagować”. Natomiast Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w rozmowie z dziennikiem wskazywał, że to już „najwyższy czas, by zdrajcy polskiej racji stanu nie spoczywali obok bohaterów”.