Kiedy projekt PiS dot. dekoncentracji mediów? Kaczyński: Będzie wielki opór

– Sprawa (sądów - red.) jest za nami, przeszłości się nie cofnie, idźmy do przodu, idźmy w ten sposób, żeby było jasne i to w krótkim czasie, że ta sprawa zostanie załatwiona i że będzie to oznaczało, że także kolejne sprawy, które mamy jeszcze do załatwienia z tych najważniejszych - jak sprawa dekoncentracji mediów - też będą załatwione. Chociaż też przecież będzie pewnie wielki opór – powiedział Kaczyński w TV Trwam.

Prace nad ustawą dot. dekoncentracji mediów trwają już od kilku miesięcy. Wiceminister kultury Paweł Lewandowski na początku roku zapowiadał, że efekty tych prac poznamy już w połowie lipca. Centrum informacyjne MKiDN informuje jednak, że termin się przesunie ze względu na zlecenie dodatkowych ekspertyz. W odpowiedzi na zapytanie „PRESS” MKiDN zaznaczył, że najbliższy możliwy termin przedstawienia wstępnych propozycji założeń do projektu to jesień br.

W rozmowie z "Press" dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy Maciej Hofman poinformował, że z nimi nikt jeszcze nie konsultował projektu. – Z reguły konsultacje odbywają się po tym, jak wypracowane zostaną wstępne propozycje założeń, a potem kolejne są przy skończonym projekcie ustawy. Liczymy, że wtedy ministerstwo będzie konsultować swoje pomysły z branżą – dodał.