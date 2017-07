Nie chciał wpuścić niepełnosprawnego, stracił certyfikat. Kierowca autobusu ukarany

Przewoźnik Arriva, który realizuje przewozy dla warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego poinformował, że kierowca został również wyrzucony z pracy. – Zachowanie kierowcy było dla nas oburzające. Nie ukrywamy tego, złamał wszystkie możliwe zasady dotyczące obsługi pasażerów niepełnosprawnych w warszawskiej komunikacji – powiedział Igor Krajnow, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Jak dodał, kierowca w takim przypadku ma obowiązek pomóc niepełnosprawnemu dostać się do pojazdu.

– My jako organizator transportu drogowego certyfikujemy wszystkich kierowców. Podjęliśmy decyzję o tym, że temu kierowcy taki certyfikat zostanie odebrany. To oznacza, że nie będzie mógł wozić naszych pasażerów – dodał.

Bulwersujący incydent