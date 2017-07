Nowy paszport na 100-lecie niepodległości Polski. Każdy może zdecydować, jak będzie wyglądał

„Zaprojektuj z nami Polski Paszport 2018”– to akcja skierowana do wszystkich Polaków. Pierwszy raz od momentu wprowadzenia paszportu do obiegu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, można wziąć udział w jego projektowaniu. Każdy z nas może zdecydować, który z prezentowanych 13 motywów znajdzie się w nowym polskim paszporcie.

Dlatego MSWiA namawia do głosowania na postacie, wydarzenia, miejsca lub symbole związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku, których motywy graficzne znajdą się w nowej książeczce paszportowej. Głosowanie trwa do 10 września 2017 roku.

Idea akcji

W 2018 roku minie 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji powstanie nowy polski paszport. Na jego stronach wizowych znajdą się wizerunki graficzne najważniejszych dla odzyskania niepodległości motywów: postaci, wydarzeń, miejsc i symboli. Po raz pierwszy w historii każdy będzie mógł mieć swój udział w projektowaniu paszportu.

Głównym założeniem jest, by POLSKI PASZPORT 2018 był dokumentem zaawansowanym technologicznie, trudnym do podrobienia, ale także powodem do dumy, upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Zaprojektowanie paszportu to długotrwały, pracochłonny i zaawansowany proces graficzny i technologiczny. Prace koncepcyjne nad projektem POLSKIEGO PASZPORTU 2018 rozpoczęły się już w 2016 roku. Zaangażowały grono ekspertów – historyków, grafików i przedstawicieli służb mających na co dzień do czynienia z weryfikacją autentyczności dokumentów.

Każdy może wziąć udział

Zasady

Jak głosować?

W galerii jest 13 motywów – wśród nich można znaleźć postacie, wydarzenia, miejsca i symbole związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Wystarczy wybrać ulubiony motyw i oddać swój głos klikając na biało-czerwone serce poniżej tego motywu. Jedna osoba może jednocześnie wybrać 6 motywów. To właśnie 6 najbardziej popularnych z zaprezentowanych 13 motywów, oprócz stałych motywów, znajdzie się w POLSKIM PASZPORCIE 2018.

Głosować można raz dziennie. Głosowanie trwa do 10 września 2017 roku za pomocą strony: http://zaprojektujpaszport.gov.pl/

Oprócz 6 motywów wybranych w głosowaniu przez Polaków, w nowym paszporcie znajdzie się 13 motywów wybranych przez Zespół do spraw ustalenia wzoru dokumentu paszportowego z motywem „Niepodległa”. Są to: