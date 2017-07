Eksplozja w centrum Rzeszowa. 35-latek zdetonował na sobie ładunek wybuchowy

Do zdarzenia doszło w sobotę o godz. 4.20. Policjanci otrzymali informację, że na ulicy Cieplińskiego w centrum Rzeszowa doszło do wybuchu, a na pasie zieleni pomiędzy jezdniami leży mężczyzna. Potwierdzili to zgłoszenie policjanci, którzy przyjechali na miejsce, gdzie zastali mężczyznę, który posiadał obrażenia.

Okazało się, że to 35-letni mieszkaniec Rzeszowa. Zapytany przez policjantów oświadczył, że chciał popełnić samobójstwo. W tym celu własnoręcznie z mieszaniny różnych substancji skonstruował ładunek wybuchowy. W chwili wybuchu miał go na sobie. Ranny 35-latek został przewieziony karetką do szpitala. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a do wyjaśniania sprawy dołączyli się także technicy kryminalistyczni oraz policyjni pirotechnicy, którzy zabezpieczyli pozostawione ślady.

Policjanci apelują do osób, które były świadkami zdarzenia o skontaktowanie się z Komendą Miejska Policji w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 13, osobiście lub telefonicznie pod nr 17 858 3310, 17 858 3311 lub 997.