Prokuratura opublikowała zdjęcie pedofila. Prosi o kontakt osoby, które widziały go z dziećmi

41-letni Mariusz C., pochodzący ze Stalowej Woli, ma już trzy wyroki za krzywdzenie dzieci na swoim koncie, a od 19 lat przewija się w kryminalnych kartotekach. Ostatnią ofiarą pedofila był 10-letni chłopczyk, którego zgwałcił. C. został wtedy skazany na 10 lat więzienia. Objęto go również zakazem przebywania w środowiskach małoletnich i miejscach przebywania małoletnich.

Pomimo tego, że Mariusz C. znajdował się pod stałą kontrolą policji po wyjściu z więzienia, ponownie został aresztowany w kwietniu tego roku. Do aresztowania doszło w związku z nowymi zarzutami w stosunku do C., m.in. „podżegania do wykonania podstępem nagich zdjęć osobie małoletniej”, a także składania fałszywych zeznań.

Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli, która zajmuje się sprawą, przypuszcza, że przed aresztowaniem w kwietniu 2017 roku, Mariusz C. mógł jednak nawiązywać kontakt z nieletnimi. W związku z tym Prokurator Rejonowy wyraził zgodę na publikację wizerunku Mariusza C.

„Proszę o zgłaszanie się do Prokuratury Rejonowej (tel. 15 840 27 00) bądź do Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli (tel. 15 877 33 10) osób, które od dnia 17 lipca 2016 roku do dnia 11 kwietnia 2017 roku widziały widniejącego na zdjęciu mężczyznę, jak rozmawia lub nawiązuje w inny sposób kontakt z małoletnimi poniżej lat 15, ewentualnie przebywa w pobliżu lub na terenie szkół, przedszkoli, placów zabaw, a także innych miejsc przebywania małoletnich” – brzmi apel Prokuratora Rejonowego Adama Cierpatki.