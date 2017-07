Polskie MSZ potępia zachowanie Korei Północnej

Rakieta osiągnęła wysokość ponad 3700 metrów i leciała przez ok. 45 minut. Nie wiadomo jednak, jaki mogła mieć zasięg. Jak podały służby prasowe Pjongjangu, test rakiety obserwował sam Kim Dzong Un i ucieszył się, że wszystko poszło zgodnie z planem. Oświadczył też, że „w zasięgu jego kraju znajdują się całe Stany Zjednoczone”.

Próbę rakietową potępił Donald Trump. Amerykański prezydent nazwał działania Korei „lekkomyślnymi” i „niebezpiecznymi”, i jednocześnie zapewnił, że Stany Zjednoczone zrobią wszystko, co będzie konieczne, by zapewnić bezpieczeństwo Ameryce i jej sojusznikom w regionie.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie wezwało północnokoreańskie władze do zaprzestania działań stanowiących pogwałcenie międzynarodowych zobowiązań. „Uznajemy te działania za niedopuszczalne i oczekujemy od Pjongjangu zaniechania eskalacji zagrożeń dla światowego pokoju oraz bezpieczeństwa i stabilności w regionie” – podkreślono.

Wcześniejsza próba

Na kilka dni przed szczytem G20 w Hamburgu Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny średniego zasięgu. Pocisk spadł do Morza Japońskiego pokonując prawie 930 kilometrów. Amerykańskie dowództwo na Pacyfiku podkreśliło, że przez blisko 37 minut śledziło rakietę balistyczną średniego zasięgu. Pocisk finalnie spadł w wyłączonej strefie ekonomicznej Japonii (obszar poza morzem terytorialnym, około 370 kilometrów od linii podstawowej, na którym państwo posiada wyłączność m.in. do badań i eksploatacji – red.). Japonia oznajmiła już, że takie zdarzenia nie mogą mieć miejsca i złożyła stanowczy protest, wskazując, że jest to naruszenie rezolucji ONZ. Agencja Reutera zauważa, że liczba takich testów w ostatnim czasie wzrosła. Od momentu, gdy w Korei Południowej prezydentem został Moon Jae-in, który optuje za tym, by prowadzić dialog z północnym sąsiadem przy jednoczesnym nacisku na władze w Pjongjangu, Korea Północna przeprowadziła cztery testy pocisków balistycznych.