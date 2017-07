Prof. Zybertowicz: Grupy oligarchiczne mają konkretne narzędzia. Kupiono zaimportowaną narrację

Jednym z tematów poruszanych w programie „Woronicza 17” w TVP Info, były ostatnie protesty przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, które zdaniem części komentatorów mogły być inspirowane przez kogoś z zewnątrz.. Jak mówił w programie prof. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, większość protestujących przyszła na manifestacje w dobrej wierze, jednak „kupiła narrację”, którą „zaimportowano”.

– Trzeci sektor i grupy obywatelskie są potrzebne, ale jeżeli instytucja z trzeciego sektora ma większość finansowania spoza Polski, to nie jest emanacją grupy interesu z kraju, ale jest wyrazem czyichś interesów – mówił socjolog i dodał, że grupy związane z elitami zdobyły technologiczną przewagę w mobilizowaniu ludzi. Wskazał, że dzieje się to m.in. przez „mikro-targetowanie”. – To sprawa bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa kulturowego – zaznaczył.

Prof. Zybertowicz zaapelował również, by „odróżniać autentyczne ruchy społeczne, od tych opłacanych”. – Grupy oligarchiczne posiadają narzędzia technologiczne, co umożliwia dotarcie do środowisk zagubionych, identyfikowanie grup podatnych na szczególny typ propagandy, przekazu – powiedział.